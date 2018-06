Die Polizei fahndet weiter nach dem 54-Jährigen, der vergangenen Mittwochabend aus der Forensischen Psychiatrie des ZfP Süd-Württemberg in Zwiefalten geflüchtet ist. Die Polizei war einigen Hinweisen aus der Bevölkerung nachgegangen – bisher allerdings ohne Erfolg. Polizei und Staatsanwaltschaft aus Stuttgart bezeichnen den Straftäter weiterhin als möglicherweise gewaltbereit.

Die unterschiedlichen Einschätzungen von Polizei und ZfP, das den Mann als nicht gewalttätig beschrieb, sorgten für Irritationen und Diskussion in der Bevölkerung. Im ZfP sei der Mann nie auffällig gewesen, hatte Dr. Udo Frank, Leiter der forensischen Psychiatrie, gegenüber der Schwäbischen Zeitung erklärt und den Patienten als nicht gefährlich eingestuft.

Wenn das ZfP den Mann so einstufe, dann käme die Beurteilung von einem Fachmann, der schon länger mit dem Patienten gearbeitet habe, sagte Tobias Tomaszewski, ein Stuttgarter Polizeisprecher. Die Polizei könne den Straftäter aber nur nach seiner Vorgeschichte beurteilen. Der Mann sei wegen Gewaltdelikten verurteilt worden, deshalb gelte er als gewaltbereit. So sah das auch Jan Holzner von der Stuttgarter Staatsanwaltschaft. Dort ist der Fall anhängig, weil der 54-Jährige in Stuttgart wegen Gewaltdelikten im Jahr 2012 zu einer mehrjährigen Haftstrafe mit anschließender Sicherheitsverwahrung sowie zu einer Therapie seiner Suchterkrankung verurteilt worden war. Um welche Form von Gewalt es dabei ging, konnte der Stuttgarter Staatsanwalt aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht näher erläutern.

Seit der Flucht am Mittwochabend fahndet die Polizei nach dem Straftäter. Aus der Bevölkerung habe es einige Hinweise gegeben, so der Polizeisprecher aus Stuttgart. Allerdings führten sie zu keinem Fahndungserfolg. Gesucht wurde nicht nur im Bereich um Zwiefalten, auch in Riedlingen und im Bereich Ehingen war die Polizei unterwegs.