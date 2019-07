Pflege und Wohnen im zweiten Fachpflegeheim

„Mit der Einweihung des zweiten psychiatrischen Fachpflegeheims in Zwiefalten kann das Zentrum für Psychiatrie Südwürttemberg (ZfP) eine maßgeschneiderte Unterstützung für die Pflege und Betreuung in hohem und zeitgemäßem Standard anbieten“, so Professor Dr. Gerhard Längle bei der Begrüßung der Gäste. Dieses Fachpflegeheim mit 21 Plätzen für psychisch behinderte Menschen ergänzt das Seniorenheim Aachtalblick und das bereits existierende Fachpflegeheim in direkter Nachbarschaft. Zur musikalischen Begleitung spielte das Camping-Orchester auf.

In Grußworten gratulierten Uwe Köppen vom Sozialdezernat Reutlingen und Zwiefaltens Bürgermeister Matthias Henne zum funktionalen und sehr ansehnlichen Neubau. Beide lobten die Betreuung psychisch kranker Menschen mit Pflegebedarf in einem selbstbestimmten Leben und mit menschlicher Fürsorge. Besonders hervorgehoben wurden auch die zweckmäßigen Gruppen- und Aufenthaltsräume, ebenso wie die das offene Konzept mit einem hohen Standard an Lebensqualität.

Architekt Ralf Straub vom Büro Hartmaier und Partner, Münsingen sprach von einer „baulichen Erfolgsgeschichte“. In drei Bauabschnitten wurden nach einem einheitlichen Konzept für insgesamt 10,26 Millionen Euro 81 barrierefreie Pflegeplätze geschaffen. Alle Bauwerke sind eingeschossig mit Teilunterkellerung.

Unter dem Beifall der Gäste lobte er die termingerechten und unfallfreien Baumaßnahmen. Straub bedankte sich besonders bei Susanne Höhn, Leiterin Arbeit und Wohnen, ZfP für die Begleitung bis ins kleinste Detail und überreichte einen Tischkicker und einen Ball.

Christoph Vieten, der Leiter des Zentralbereichs Arbeit und Wohnen im ZfP erinnerte an die Geschichte der Fachpflegeheime. Er schilderte den kontroversen Start vor 22 Jahren in gemischten Stationen. Nach den Pflegeheimen folgten die Pflegfallstationen. Erst das Raumangebot für Landespflegeheime brachte Möglichkeiten zur individuellen Betreuung.

In einem Schlusswort schilderte Susanne Höhn die im Verlauf der zehnjährigen Baumaßnahmen immer routinierter und ambitionierter werdenden Entwicklungen: „Mit jedem Schrift wurde mehr Vertrautheit und steigende Zufriedenheit erreicht.“ Die lichtdurchfluteten, großzügigen Räumlichkeiten strahlen vor Helligkeit und Farbe und bieten darüberhinaus einen herrlichen Ausblick. Sie schaffen mehr Autonomie, also Selbstbestimmung, Selbständigkeit und geben Lebendigkeit.

Aufgeteilt in drei Bereiche, leben künftig jeweils sieben Bewohnerinnen und Bewohner ähnlich wie in kleinen Wohngemeinschaften zusammen. Gemeinsam einkaufen, kochen oder abwaschen. Mit Hilfe der neuen Wohnform sollen die Bewohnerinnen und Bewohner zu alltagspraktischen Tätigkeiten befähigt werden.