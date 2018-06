Pedelec-Fahrer nach Sturz in Klinik

Auf dem Radweg entlang der Bundesstraße 312 zwischen Baach und Attenhöfen ist am Donnerstagnachmittag ein 49-jähriger Pedelec-Lenker verunglückt. Gegen 16.15 Uhr hatte der Radler einen anderen Fahrradfahrer überholt und danach auf einem nassen Teilstück die Herrschaft über sein Zweirad verloren. Der Mann, der keinen Fahrradhelm trug und sich bei dem Sturz unter anderem Verletzungen im Gesicht zuzog, musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort wurde er zur stationären Behandlung aufgenommen. An seinem Pedelec entstand ein Sachschaden von zirka 500 Euro.