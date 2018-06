Pedelec-Fahrer muss in die Klinik

Ein 49-jähriger Pedelec-Fahrer hatte am Donnerstag auf dem Radweg entlang der B 312 zwischen Baach und Attenhöfen einen Unfall. Gegen 16.15 Uhr hat der Mann einen Radfahrer überholt und auf einem nassen Stück die Gewalt über sein Zweirad verloren. Der Mann, der laut Polizei keinen Fahrradhelm trug und sich bei dem Sturz auch Verletzungen im Gesicht zuzog, kam in eine Klinik. Dort wurde er zur stationären Behandlung aufgenommen. An seinem Pedelec entstand ein Schaden von rund 500 Euro.