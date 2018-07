Die Martina & Roland Arnold Paravan-Stiftung spendet 5000 Euro an die DKMS zur Unterstützung der Registrierungsaktionen. „Es ist so wichtig die Betroffenen zu unterstützen, dass sich ein passender Spender findet“, hoffen Martina und Roland Arnold, die sich am Sonntag bei der Aktion in Münsingen auch registrieren lassen wollen. Jede Registrierung eines neuen Spenders kostet 35 Euro, dazu möchte die Paravan-Stiftung einen Beitrag leisten. „Das Schicksal kranker Kinder liegt der Stiftung besonders am Herzen“, unterstreicht Stiftungsvorständin Martina Arnold.

„Unsere Hauptaufgabe ist es, Menschen zu motivieren, sich als Stammzellspender registrieren zu lassen“, sagt Miriam Hernandez Blazquez, Aktionsbetreuerin bei der DKMS. „Jede Geldspende hilft dabei, dass noch mehr Patienten den passenden Stammzellspender finden.“ Mit den 35 Euro kann die DKMS einen potenziellen Stammzellspender registrieren und seine Gewebemerkmale im Labor typisieren. Diese Kosten werden nicht von den Krankenkassen übernommen. „Jede Geldspende unterstützt den Kampf gegen Blutkrebs. Umso wichtiger ist da so ein überdurchschnittliches Engagement, wie das der Roland & Martina Arnold Paravan Stiftung, weil es vielen Menschen eine zweite Lebenschance ermöglichen könnte“, lobt Hernandez Blazquez. „Es wäre schön, wenn viele diesem Beispiel folgen würden.“

Wie schnell es gehen kann, dass man auf fremde Hilfe angewiesen ist, konnte jetzt der Paravan-Fahrlehrer Igino, der seit vielen Jahren behinderten Menschen hilft wieder mobil zu werden, in seiner eigenen Familie erleben. Sein Sohn, der elfjährige Lukas aus Münsingen, ist an Blutkrebs erkrankt. Nachdem er die Krankheit schon einmal besiegt hatte, wurde sie vor einem Monat bei einer Routineuntersuchung erneut diagnostiziert. Lukas kann wahrscheinlich nur überleben, wenn es – irgendwo auf der Welt – einen Menschen mit nahezu den gleichen Gewebemerkmalen gibt, der zur Stammzellenspende bereit ist, berichtet die DKMS. Deshalb sei es wichtig, dass sich möglichst viele Menschen als potenzielle Stammzellenspender registrieren lassen.

Am Sonntag, 22. Juli, können sich von 13 bis 18 Uhr 17- bis 55-jährige gesunde Frauen und Männer in der Alenberghalle in Münsingen als potenzielle Stammzellenspender bei der DKMS registrieren lassen. Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einverständniserklärung wird beim Spender ein Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durchgeführt, damit seine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Einmal aufgenommene Daten stehen daraufhin weltweit für Patienten zur Verfügung.

Hintergrund

Die Roland & Martina Arnold Paravan-Stiftung wurde im August 2010 gegründet und setzt sich seitdem im Besonderen für die Belange behinderter Kinder ein. „Auch diese Kinder sollen etwas von der Welt sehen. Und die betroffenen Familien sollen wieder Mut fassen können“, dafür setzt sich Martina Arnold ein. Es ist ganz elementar für die behinderten Kinder sie frühzeitig in die Gesellschaft zu integrieren, sie am öffentlichen Leben teilhaben zu lassen. Nur so hätten die Kinder später eine Chance, sich in der Gesellschaft zu integrieren und einen Weg ins Berufsleben zu finden. Isoliert zu leben, schüre Angst von der Gesellschaft ausgeschlossen zu werden, etwas falsch zu machen „Jeder Mensch ist gleich und verdient gegenseitige Wertschätzung“, so Arnold. Die Stiftung erhalte jedes Jahr zahlreiche Anfragen von Betroffenen.