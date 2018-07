Ortsrundgang mit Bürgermeister Henne

Matthias Henne ist seit vier Jahren Bürgermeister der Gemeinde Zwiefalten. Was in der Münstergemeinde in dieser Zeit alles erreicht wurde, erfahren interessierte Bürger beim Ortsrundgang mit ihrem Bürgermeister am Dienstag, 31. Juli. Treffpunkt ist um 18 Uhr auf dem Parkplatz beim Höhenfreibad.

Die Zeit vergehet – am 9. Juli 2014 wurde Bürgermeister Matthias Henne als Bürgermeister der Gemeinde Zwiefalten eingesetzt. Die Bevölkerung ist eingeladen zu einem Spaziergang unter dem Motto „Geschaffenes und Perspektiven – vier Jahre rasant – vier Jahre interessant.“

Auf dem Weg vom Baugebiet Brunnensteige hinab ins Tal werden der Kindergarten, der Friedhof und weitere Stationen besucht und aktuelle Entwicklungen erläutert. Eine Möglichkeit zur Abholung der Fahrzeuge vom Parkplatz am Höhenfreibad ist vorbereitet. Gegen etwa 20.30 Uhr folgt eine Einkehr im Dorfgemeinschaftshaus Upflamör.