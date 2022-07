Open-Air-Konzert „Rock im Park“ in Zwiefalten

Das Open-Air-Konzert „Rock im Park“ findet am Donnerstag, 28. Juli, statt. Bereits zum 22. Mal lädt die Integrative Kulturinitiative des ZfP Südwürttemberg alle Musikinteressierten dazu ein. Austragungsort ist der dank des Mauerabbruchs der nun offene Dekanatsgarten rechts vor dem Zwiefalter Münster. Drei Formationen treten ab etwa 16 bis in die Abendstunden hinein auf: „Project“, „Marina & the Backbeats“ und „Patchwork on Fire“. Traditionell bestehen sie aus Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Zentrums für Psychiatrie. Seit Monaten wird für das Event geprobt, um auch in diesem Jahr ein abwechslungsreiches Programm zu bieten – von akustischer Gitarrenmusik im Liedermacherstil über Rocksongs bis hin zu eigenen Kreationen. Bei schlechter Witterung findet die Veranstaltung im Casino des ZfP Zwiefalten (Hauptstraße 9) statt.