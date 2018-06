Oldtimer knattern rund um den „Grünen Baum“

Am 23. und 24. Juni startet das 2. Gauinger Oldtimer-Treffen. Zum Treffen werden viele Fahrzeuge erwartet. In Zusammenarbeit mit dem Oldtimer-Club Zwiefalter Alb sind wieder Oldtimer sämtlicher Bauarten zum Treffen eingeladen. Dazu zählen vom Auto über Motorräder auch Traktoren und Lastwagen, genauso wie Unimog- und Sonderfahrzeuge.

Ein großes Rahmenprogramm wird für die Freunde alter Fahrzeuge für die richtige Stimmung sorgen. Bereits am Samstag ab 19 Uhr wird Live-Musik erschallen mit Wild Country Udo Gräser. Am Sonntag wird das Programm auf dem Ausstellungsgelände ab 10 Uhr fortgesetzt. Alle Fahrzeuge sind mit Informationen ausgezeichnet. Die ständige Unimog-Ausstellung von Dirk Schneider wird den Grundstock für die Ausstellung bilden. Alle Oldtimer-Fahrzeuge sind willkommen. Als besondere Attraktion wird um 13.30 Uhr zu einer gemeinsamen Ausfahrt eingeladen. Bei der Abfahrt werden die Fahrzeuge von Dirk Schneider vorgestellt. Die Bewirtung erfolgt an beiden Tag durch das Gasthaus Grüner Baum und örtliche Vereine.