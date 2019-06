Die Familie Fundel/Renner aus Zwiefalten-Baach beteiligt sich an der Aktion „Offener Garten“ und lädt Gartenfreunde ein, ihren Garten zu besichtigen. Interessierte dürfen am Donnerstag (Fronleichnam), 20. Juni, von 12 bis 18 Uhr, am Duft und Anblick blühender Stauden und Rosen freuen und in einer schönen Umgebung verweilen. Der Garten liegt in der Riedlinger Straße 42. Die Familien freuen sich über Besuch.