Oase für Bürger und Jugendliche

Mit einem symbolischen Spatenstich sind die Bauarbeiten für den „Dobelspatz“ – einen Platz für Spiel, Abenteuer und Treffpunkt in Zwiefalten – begonnen worden. Über 60 Jugendliche, Gemeinderäte, Planer, Bürger, Vereinsvertreter, Sponsoren und Helfer freuten sich, dass es losgeht. Am kommenden Dienstag rücken die Baumaschinen an.

„Heute ist ein guter Tag für Zwiefalten“, sagte Bürgermeister Matthias Henne und schilderte die Entwicklung des zukunftsweisenden Projekts. Voll Stolz erwähnte er die große Bedeutung der Anlage für die Weiterentwicklung der Gemeinde und der Region. Sein Dank galt den Jugendvertretern, dem Gemeinderat, den Planern und Helfern.

Als Vertreter des Jugendforums ging Adrian Ott auf die Ideen, Besichtigungen, Konzepte und neuen Möglichkeiten für die Freizeitgestaltung auf dem Platz des Miteinanders mit einem nachhaltigen Programm für Jung und Alt ein. Städteplaner Clemens Künster lobte „die gelebte Plan- und Beteiligungskultur“. Mit der aktiven Beteiligung von Jugendforum und Bürgern ergebe sich eine tolle Identifizierung der Bürger. In dem Förderobjekt der neuen Begegnungsanlage sieht Elisabeth Markwarth vom Leader-Regionalmanagement ein besonderes „Vorzeigeprojekt“ in dem ländlichen Raum. „Hier ist nichts aufgesetzt, sondern alles von und für Menschen vor Ort konzipiert“, erklärte sie voller Freude und bedankte sich bei den „extrem aktiven Jugendlichen“.

Gleich mit elf Spaten wurde dann symbolisch der erste Spatenstich für die neue Freizeit- und Jugendanlage vollzogen von Bürgermeister, Gemeinderäten, Planern, Jugendlichen und weiteren Vertretern. Bei einem Umtrunk wurden Gespräche zum weiteren Fortgang der Baumaßnahmen geführt.

Am kommenden Dienstag rücken die Baumaschinen an. In einer ersten Runde wird der Humus von der Fläche entfernt und gleich auch die Ausgrabungen für die Fundamente vorgenommen. Eine erste Arbeitsgruppe der „Firma Eigenleistung“ wird danach gleich mit den Schalungsarbeiten beginnen.

Während sich dann die Baufirma um die Standorte der Spiel- und Fitnessgeräte kümmert, werden Ende Oktober bei einem Aktionswochenende weitere Bautrupps konzentriert ihre Aufgaben an den Holz- und Mauerarbeiten einsetzen.

Mit Vertretern des Jugendforums, dem technischen Leiter Robert Stehle, den Firmen Rolo Bau und Hamberger Holzbau wurden gemeinsame Einsatz- und Arbeitspläne ausgearbeitet. Damit sollen die hoffentlich zahlreichen ehrenamtlichen Helfer gezielt und fachgerecht eingesetzt werden. Der weitere Verlauf richtet sich auch nach der Witterung.