„Notteich“ ist bereit für Kröten & Co.

Wenn das mobile Impfteam des Ravensburger Kreisimpfzentrums morgens auf Tour geht, dann ist der Beifahrersitz im Mannschaftswagen für die Kühlbox mit dem Impfstoff reserviert.

Das in der Regel sechsköpfige Team steuert seit Ende Januar insbesondere die Altenpflegeheime an und impft dort die Bewohner und Mitarbeiter. Der Ravensburger Arzt Dietmar Hawran (66 Jahre alt) geht an zwei Tagen pro Woche mit dem Team auf Tour.

Im Gespräch erzählen er und die Krankenschwester Susanne Oettle (52), was die Schwierigkeit bei ihrer ...