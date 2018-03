Nicht nur anderes sehen, sondern anders leben

„Was ich in Ghana bekommen habe ist viel mehr, als ich jemals geben könnte.“ Wenn Franziska Feldhahn von ihrem entwicklungspolitischen Freiwilligendienst in Ghana erzählt, sprüht sie nur so vor Begeisterung. Die Kolpingsfamilie Zwiefalten gab Interessierten nun die Gelegenheit auf eine verbale Reise in das westafrikanische Land – veranschaulicht durch Bilder, Videos und Erzählungen, welche Franziska Feldhahn in ihrem Vortrag im Haus Adolph Kolping präsentierte.

„Ein Einsatz-, Reise-, Arbeits- oder Urlaubsbericht?“ Was auf Josef Ott, Vorstand der Zwiefalter Kolpingsfamilie, und die rund 30 Zuhörer zukam, war zunächst noch nicht eindeutig. Nach dem etwa einstündigen Vortrag klar: Franziska Feldhahn hat in ihrem einjährigen Freiwilligendienst in Ghana vieles bewirkt, viel gearbeitet, aber doch auch viel erlebt und gesehen. Die junge Frau aus Lonsee berichtete informativ über Ghana, schilderte mit Sympathie und Humor aber auch persönliche Eindrücke und Erlebnisse.

Das kleine Land Ghana liegt an der Westküste Afrikas, ist sehr arm und hat eine Bevölkerungsdichte von nur 95 Einwohner pro Quadratkilometer (Im Vergleich Deutschland: 230 Einwohner pro Quadratkilometer). Die Amtssprache ist Englisch, was aus der Geschichte als englische Kolonie hervorgeht und Feldhahn die Verständigung ermöglichte. Gelebt hat sie bei einer Gastfamilie in Accra, der Hauptstadt Ghanas.

Nachdem sie die Zuhörer über die Lage, Fakten, Religion, sowie Essensgewohnheiten und Kleidung informierte, ging Feldhahn näher auf die Kultur ein: „Obwohl Ghana so klein ist gibt´s in Ghana immer noch eine riesige Vielfalt von Kulturen.“ Viele Verhaltensweisen „waren anders, aber auf ihre Weise auch sinnvoll und gut“, meint sie und benennt etwa das Zeitgefühl: „Man lässt sich einfach Zeit und nimmt sich mehr Zeit für Menschen“.

Über das Programm „Weltwärts“ arbeitete die damals 18-Jährige 2016 bis 2017 an verschiedenen entwicklungspolitischen Projekten, hauptsächlich als Lehrerin in einer kleinen Schule. Dabei entwickelte sie auch eigene Projekte wie ein Umweltprojekt zum Thema Plastik. Zudem konnte sie die Zeit auch nutzen, um zu reisen und verschiedene Landschaften und Regionen des Landes kennenzulernen. In diesem Zuge zeigte sie auch die riesigen Kontraste zwischen Arm und Reich auf.

Raus aus dem Alltag

Der Wille, etwas anderes zu sehen und raus aus ihrem Alltag zu kommen, bewegte Feldhahn nach ihrem Abitur dazu, dieses Jahr anzutreten: „Ich wollte nicht nur anderes sehen, sondern anders leben!“ Zurück kam sie mit anderen Sichtweisen, aber auch mit einer Ahnung, welchen beruflichen Weg sie einschlagen möchte.

Ethnologie studiert sie nun und mahnt die Zuhörer: „Wir leben im Überfluss.“ Mitgenommen habe sie vieles, besonders auch, unseren Luxus zu schätzen, dass es aber auch viel minimalistischer geht und: „Lernen möchte ich vor allem, bewusster zu leben.“