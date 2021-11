Neues Impfangebot in Zwiefalten

Das Impfangebot im Landkreis Reutlingen wird deutlich erweitert. Die Städte und Gemeinden, die Kreiskliniken Reutlingen GmbH und der Landkreis bauen gemeinsam sieben regionale Impfstützpunkte auf, darunter auch die Gemeinde Zwiefalten. Der dortige Impfstützpunkt in der Rentalhalle ist am Mittwoch, 24. November, von 11 bis 16 Uhr erstmals geöffnet. Eine Terminvereinbarung ist nicht erforderlich.

Die weiteren Impfstützpunkte befinden sich in Bad Urach, Hohenstein, Metzingen, Münsingen sowie an zwei Standorten in Reutlingen. Damit erhalten die Bürgerinnen und Bürger im ganzen Kreis eine Impfmöglichkeit in ihrer Nähe. Weiterhin führen zudem die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte sowie Bereitschaftsärzte Impfungen durch. Jeden Tag werden zukünftig mindestens an einem der Impfstützpunkte Impfungen durchgeführt, in Zwiefalten immer am Mittwoch von 11 bis 16 Uhr. Für den Impfstützpunkt in der Rentalhalle Zwiefalten stellt die Gemeinde die Räumlichkeit zur Verfügung. Für die Impfungen kommt eines der beiden Mobilen Impfteams, die am Uniklinikum Tübingen stationiert sind.