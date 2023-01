Neuer Chorleiter und Pfarrer beim Münsterchor

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach drei Jahren Corona-Pause hat der Münsterchor Zwiefalten seine Jahreshauptversammlung abgehalten. Mit Chorleiter Volker Schneider konnte der erste Vorsitzende Rupert Weber auch Pfarrer Sigmund Schänzle und Bürgermeisterin Alexandra Hepp begrüßen. Nach der Totenehrung folgten das Protokoll der Schriftführerin Elisabeth Haiß und der Kassenbericht von Kassiererin Christa Fischer, sowie die Berichte des Vorsitzenden und des Chorleiters.

Von insgesamt 43 Chorproben hat Franz Petermann nur einmal gefehlt, gefolgt von Edeltraud Schultes, die nur zweimal nicht anwesend war. Helene und Steffi Betz, Gerda Schmucker und Elisabeth Haiß haben an 40 Chorproben teilgenommen. Pfarrer Schänzle übernahm die Entlastung des Vorstands und mit anschließenden Neuwahlen wurden folgende Vorstandsmitglieder gewählt: Rupert Weber (Vorsitzender), Christa Schwendele (Vize), Elisabeth Haiß (Schriftführerin), dazu die Stimmenvertreter Manuela Auchter (Sopran), Steffi Betz (Alt), sowie die neu gewählten Stimmenvertreter Joachim Häbe (Tenor) und Ingo Hamberger (Bass). Die bisherigen Stimmenvertreter Georg Treß (Bass) und Günther Butscher (Tenor) wurden für ihr Engagement im Ausschuss dankend verabschiedet. Auch Kassierin Christa Fischer sowie die Kassenprüfer Erika Butscher und Marlene Holder wurden verabschiedet, da in Zukunft die finanzielle Abwicklungstechnik über die Kirchenpflege getätigt wird. Aus gesundheitlichen Gründen musste Ehrensängrin Brunhilde Schmid, 69 Jahre aktiv im Chor und ehemaliges Vorstandsmitglied, ausscheiden. Eine ganz besondere Ehrung erhielt die Ehrensängerin Gerda Schmucker für 70 Jahre Dienst an der Musica Sacra. Gerda Schmucker war lange Jahre Vorstandsmitglied. Mit 50 Jahren und somit neues Ehrenmitglied singt Josef Sontheimer schon zur Ehre Gottes. Auch er war Vorstandsmitglied und Kassier. Für 40 Jahre aktives Singen wurden Helene Betz, Ehrenvorsitzender Franz Petermann, sowie Gebhard Aierstock geehrt. Für 30 Jahre Singen belohnt wurden Angelika Schmid, Kassenprüferin Marlene Holder und Bernhard Engst. Auf stolze 25 Jahre zurückblicken dürfen Edeltraud Schultes sowie der erste Vorsitzende Rupert Weber. Bereits 10 Jahre im Chor sind die stellvertretende Vorsitzende Christa Schwendele, Schriftführerin Elisabeth Haiß, sowie Bettina Aierstock. Bürgermeisterin Hepp bewunderte das Engagement der Chorteilnehmer und freute sich über das gute Miteinander.