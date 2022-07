Neue Pastoralreferentinnen beauftragt

Für ihren Dienst als künftige Pastoralreferentinnen und -referenten in der Diözese Rottenburg-Stuttgart beauftragte Weihbischof Dr. Gerhard Schneider am Samstag, 2. Juli, sechs Frauen und vier Männer. Nach ihrem Studium der Katholischen Theologie und ihrer dreijährigen seelsorglichen Ausbildung und als Pastoralassistenten in Gemeinden der Diözese sowie in Rottenburg erhielten sie ihre Beauftragung in der Kirche St. Georg in Ulm. Der Gottesdienst begann um 14.30 Uhr.

Unter den neuen Pastoralreferenten sind auch zwei aus dem Dekanat Reutlingen-Zwiefalten:

Amelie Zimmer ist gebürtig aus der Gemeinde Mosbach-Elz-Neckar in der Erzdiözese Freiburg. Sie studierte in Tübingen und verbrachte ihre Ausbildungszeit in der Gemeinde St. Lukas in Reutlingen. Ihre künftige Stelle als Pastoralreferentin befindet sich in der Gemeinde St. Wolfgang Pfullingen-Lichtenstein.

Malin-Sophie Hagel kommt aus der Seelsorgeeinheit Echaztal mit ihren Kirchen St. Wolfgang in Pfullingen und Hl. Bruder Konrad in Lichtenstein-Unterhausen. Nach ihrem Studium in Tübingen und ihrer Ausbildung in der Seelsorgeeinheit Metzingen tritt sie im Anschluss an die Beauftragung die Profilstelle Citykirche in Reutlingen an und wird zudem auch im Schuldienst tätig sein.