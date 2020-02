Neue Bruddelkönigin ist Andrea Ott

Zur 46. bruddelsupp in der Zwiefalter Rentalhalle versammelten sich zahlreiche Bruddler und viel Publikum. Zur Einstimmung spielten Fanfarenzug und Musikkapelle Das Publikum in der Rentalhalle musste verschiedene Fragen mit Ja oder Nein beantworten. Nachdem die Bruddler ihre Meinung Kund getan hatten, wurde Andrea Ott als neue Bruddelkönigun gekürt.

Carlo Schwarz teilte den Narren mit, dass er mit sofortiger Wirkung sein Amt als Zeremonienmeister der Bruddelsupp mit dem heutigen Tag an Tobi (Tobias) Aierstock übergibt. Und da dieser auch noch Geburtstag hatte, wurde dem neuen Zeremonienmeister gleich ein Ständchen gesungen. Herbert Ott als Büttel gab Tobi Aierstock den Rat und Wunsch mit auf den Weg: „Hab Freude im Amt und gib diese Freude weiter“, bevor er seine Paragrafen zur Veranstaltung verlas.

Gleich im ersten Paragrafen heißt es, wer vor dem Burggrafenpaar die Halle betritt zwei Euro an den Büttel zahlen muss. Schließlich habe er über die Fasnetszeit auch ordentlich Ausgaben, die er somit etwas schmälern kann. Festgestellt wurde in diesem Zusammenhang, dass Tony Winter diverse Rälle am Notausgang reingelassen hatte und somit dem Büttel die Einnahmen ausgekommen seien. Mit 20 Euro an den Büttel konnte Tony Winter sich wieder freikaufen.

Tobi Aierstock kommentierte den Büttel daraufhin mit folgenden Worten: „En Büttel wie jedes Ort en han sott, da läuft“s Bier und Gosch – Herbert Ott!“: Bei seiner Antrittsrede als Zeremonienmeister gab er auch bekannt, dass er statt Bier und Sekt anlässlich seines Geburtstags gerne eine Runde Schnupftabak ausgebe. Normalerweise bekommt eine Prise nur wer bruddelt und das Fasnets- und Gemeindegeschehen in Reimform vorträgt. Auf Bürgermeister Henne gemünzt bat Tobi Aierstock um Nachsicht, weil er ja noch zwei Monate im Amt sei, bevor er nach Bad Waldsee gehe. Weiter berichtete er über Missgeschicke mit den neuen Medien wie Facebook, WhatsApp und Co., beispielsweise wenn so manch einer seine Nachrichten und Bilder in die falsche Gruppe schickte. Und bevor der erste Bruddler auf die Bühne durfte noch eine letzte Bitte: „statt hirnloses Gezete … vorher Hirn einschalten und lustige Sachen bruddle – des isch schee.“

Als erste Bruddlerin durfte die Vorjahressiegerin Valerie Ott auf die Bühne. Als Fanfahrenzug-Spielerin kommentierte sie in Reimen Lustiges und Kritisches und hatte viele Lacher auf ihrer Seite. Danach war Boris Aierstock am Mikrofon. Er berichtete von der Verteilung der Arbeitseinsätze für die Narren und stellte fest, dass es eine Vorabliste gibt, wo jeder schon vorher sich einträgt, aber am eigentlichen Eintragungstermin nur noch unbeliebte Arbeiten übrig sind. Dazu hatte er auch noch einen Vorschlag zur Ergänzung und Erweiterung der Arbeitseinsätze für die Narrenausfahrten mit dem Bus würden noch freundliche und kompetente Hostessen, ähnlich wie im Flugzeug, fehlen … Für die Schulung der Busbegleitungen schlug er Ralf Fuchsloch vor, der die richtige Größe und bestens für die wortlose Zeichenerklärung geeignet wäre. Boris Aierstock machte auch gleich einige Handzeichen vor, was das Publikum mit Lachsalven quittierte.

Als dritte Bruddlerin war Andrea Ott auf der Bühne. Sie hatte beim Häsabstauben diese Saison eine „goldene Schelle“ für 32-maliges Dabeisein in Gossenzugen bekommen. Sie bruddelte, dass nicht mal die Hälfte der Zunfträte es zu dieser Veranstaltung schaffe und hat sich dazu nach Büttel-Ott-Manier immer wieder ein Bier eingeschenkt und getrunken. Mit ihrem Lob für die Essensqualität und Kritik an der Fasnetsküche mit ihrem neuen Bonsystem hielt sie nicht hinterm Rücken. Die Bestellbons kommen so schnell in der Küche an, dass die Fritteuse nicht nachgekommen sei mit dem Pommes machen. Ein neues Fitnessstudio, das bald in Zwiefalten eröffnet, empfahl sie so manchem Rälle, der wohl noch nicht fit genug für einen ordentlichen Rällesprung war. Tobi Aierstock verabschiedete sie von der Bühne mit: „Bruddlet d’Andrea Ott – sauft se schneller als dr Büttel Herbert Ott!“

Als vierter Bruddler kam Rolf Hertkorn ans Mikro und bemängelte den musikalischen Einsatz der Musikkapelle, die immer vor der Schülerbefreiung bei Familie Hertkorn einkehrt, viel trinkt, aber wenig spielt. Danach kam spontan Gabi Schwarz auf die Bühne. Sie berichtete über die Party nach dem Sonntagsumzug in der „Villa Carlo“ und verteilte liegengelassene Utensilien diverser Narren. Überwiegend an Zunfträte, zum Beispiel Umhänge, Zunftratsstecken und auch Sauhaufa-Bäbber, die sonst auch überall zu finden sind.

Sechster Bruddler war Zunftmeister Jochen Fundel selbst. Bevor er zum Umzug am Nachmittag nach Hayingen aufbrach, machte er eine Retrospektive zum Hayinger Zunftballprogramm. Sein Resümee: „Man kann mit mir viele Späße machen, aber beim Bier hört’s auf.“ Damit wurde die Friedenspfeife von 2016 verbal begraben und das Kriegsbeil wieder ausgegraben. Die Liebes-Feindschaft zwischen Zwiefalten und Hayingen gibt immer wieder viel zu lachen her. Man darf gespannt sein auf die Retourkutsche und die nächste Fasnetsaison … übers Jahr isch wieder so!

Noch weitere Bruddler betraten die Bühne. Andreas Glück, FDP’ler im Europaparlament machte einen musikalischen Beitrag mit Gitarre und Gesang. Sein Vorschlag, Schwäbisch als Weltsprache für den Weltfrieden zu übernehmen, kam gut an. Lothar Jäger als letzter Bruddler war eigentlich vergangenes Jahr in Redner-Rente gegangen. Er hatte aber dennoch einen Witz auf Lager und beendete damit die kurzweilige Bruddlerrunde.

Nach kurzer Beratung des Zunftratsgremiums und mit großem Applaus wurde Andrea Ott als neue Bruddelkönigin der Bruddelpokal in Form einer Suppenschüssel überreicht. Nach gut zwei Stunden bruddeln und Kuttelnessen in der Rentalhalle brachen die ersten Narren auf, um nach Hayingen zum Umzug zu fahren. Bevor am Abend die Fasnet unter großem Geheule und Trauerflor begraben wurde.