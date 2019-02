Nervenkekse, Bertram und Co.

„Leben ist Bewegung“ war das Motto des Begegnungstags des Katholischen Frauenbundes Zwiefalten. Fast 80 Frauen kamen am Dienstagmorgen ins Haus Adolph Kolping, Karin Callies empfing „alle herzlich, die mir am Herzen liegen“. Bürgermeister Matthias Henne dankte allen Teilnehmerinnen für ihr ehrenamtliches Engagement – auch in der Hilfe für andere.

Der Tag begann mit einem Gottesdienst und Pfarrer Paul Zeller sprach von „Bewegung – jeden Tag neu“. Bei den Fürbitten ging es um „alle, die über den Glauben mitsprechen und Verantwortung mittragen“. Pfarrer Zeller empfahl: „Lassen Sie sich bewegen und bleibt in Frieden.“

Nach einer Pause und der Möglichkeit von Gesprächen sprach Margit Singer, Apothekerin in Riedlingen, über „Gesund werden und gesund bleiben“. Im Mittelpunkt ihres Vortrags standen die sechs goldenen Lebensregeln der Hildegard von Bingen. Nach einer schweren Erkrankung hatte sich Margit Singer an den Lebensregeln der Heiligen Hildegard von Bingen orientiert. „Nur eine gesunde Seele kann auch mit einem gesunden Körper auskommen.“ Sie begann auf sich selbst zu hören, überwand die Krankheit und damit den Mangel an Lebenskraft. Sie machte sich eine gesunde Lebensführung zu eigen und setzte auf tägliche Lebensfreude.

Das Interesse an den Lebensregeln der Hl. Hildegard von Bingen findet immer mehr Anhänger. Gemäß ihrer Lebenslehre erfuhren die Besucher Empfehlungen über gesunde Ernährungsempfehlungen und natürliche Heilmittel und -methoden. Vorschläge für sinnvolle Lebensregeln aus dem heimischen christlichen Kulturkreis wurden ebenso erwählt wie Naturgesetze und nützliche Kräfte der Pflanzen, Tiere und Steine.

Bekannt sind die positiven Wirkungen von Dinkel ebenso wie von Obst und Gemüse. Zur Stärkung der körperlichen Abwehrkraft werden Galgant, Bertram und Ingwer empfohlen. Zur Stärkung der körpereigenen Abwehrkräfte wird eine Kur mit Wasserlinsenelixier empfohlen und für den geregelten Aufbau des Immunsystems eine Bärwurz-Gewürzmischung. Um ein gesundes Gleichgewicht aus Schlaf und Bewegung zu erreichen, muss ein Gleichgewicht zwischen Arbeit und Erholung bestehen und möglichst wenig Stress vorherrschen. Damit eine gesunde Akzeptanz möglich ist, müssen Körper und Seele regelmäßig in Einklang gebracht werden. Es liegt in der eigenen Hand jedes Menschen in seinem Lebensstil, Ernährung und Gefühlen auf sich selbst zu hören und seine positive Ausstrahlung zur Anwendung zu bringen.

Anhaltender Beifall dankte der Referentin Margit Singer. Sie musste noch viele Fragen beantworten und überzeugte auch durch einige Kostproben und Saftversuche. Ein großer Teil der Besucher traf sich anschließend beim gemeinsamen Mittagessen und setzten die konstruktiven Diskussionen weiter fort.