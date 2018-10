Naturtheater feiert 70-jähriges Bestehen

Die Schauspieler und Mitwirkenden des Naturtheaters Hayingen blicken auf eine erfolgreiche Spielzeit zurück. Nicht nur strahlendes Wetter, sondern auch strahlende Gesichter bei Besuchern wie Darstellern hat die Saison 2018 beschert: Nach Wetterturbulenzen in den Probenzeiten mit Sturzbächen und Blitzeinschlägen, konnten in diesem ansonsten trockenen Sommer viele Zuschauer unterhalten werden: Die Besucherzahlen sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich angestiegen.

Viele Krankheits- und Unfälle mussten in dieser Saison durch das Team ausgeglichen werden – sowohl bei den Menschen als auch bei den Tieren. Da wurden schon mal sämtliche Hebel in Bewegung gesetzt, Zwischenproben für Ersatzschauspieler eingeschoben oder auf die Schnelle improvisiert. Alle halfen zusammen, um den Zuschauern „Die schwäbische Odyssee“ und „Hans im Glück“ in jeder angekündigten Vorstellung auch tatsächlich bieten zu können. Einsatz und Teamgeist haben sich ausgezahlt, das Naturtheater Hayingen wurde mit einer tollen Saison belohnt und alle Mitwirkenden blicken daher mit viel Optimismus und Tatendrang nach vorne.

Einen kleinen Ausblick auf die nächste Saison gibt es bereits: Es wird wieder ein Stück aus der Feder von marks&schleker werden – Uraufführungsstoffe, die der Bühne und dem Ensemble auf den Leib geschrieben werden, haben in Hayingen eine lange Tradition. Hier ist nichts von der Stange, vom Text über die Musik bis zum Kostüm.

2019 wird „Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry in einer schwäbischen Neufassung einfallsreich inszeniert auf die Bühne kommen. Ein Stück für alle – Kinder und Erwachsene. Denn die Geschichte vom kleinen Prinzen, der einem ungezähmten Fuchs begegnet und die Welt der Erwachsenen bereist, bestaunt und belächelt, ist für die Kleinen ein schönes Abenteuer und für die Großen etwas zum Träumen, Nachdenken und Lachen. „Man sieht nur mit dem Herzen gut – das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar“ – wer kennt das Zitat nicht? „Wir sind gespannt und freuen uns, was es in Hayingen nächstes Jahr zu sehen gibt“, sagt Eva Schleker. Auf jeden Fall ein buntes Programm: Neben Kino, Comedy und Live-Musik mit „Abbacoustica“ wird es in der kommenden Saison etwas ganz Besonderes geben.

1949 gegründet

Das Naturtheater wurde 1949 gegründet und feiert im nächsten Jahr 2019 folglich sein 70. Jubiläum. Dies wird im Juli 2019 mit einem Tag der offenen Tür begangen, an dem es neben einem Rahmenprogramm für die ganze Familie Bilder, Szenen, Geschichten und Lieder aus den vergangenen Jahren zu sehen geben soll. Hierfür bitten die Naturtheater-Verantwortlichen Zuschauer und Mitwirkende der vergangenen 70 Jahre sich beim Naturtheater zu melden. Gesucht werden Geschichten, Anekdoten, die die Menschen mit dem Naturtheater verbinden. „Was haben Sie im Tiefental erlebt?“ Manch ein Paar hat sich im Tiefental gefunden oder jemand erinnert sich wie er als kleines Kind über das Theaterspektakel auf der Alb gestaunt hat. Wer erinnert noch die Zeit, als es keinen Zuschauerraum gab und man auf den Felsen saß zum Zusehen? Oder mit Autoscheinwerfern die ersten Abendvorstellungen beleuchtete? Die Geschichten sollen am Tag der offenen Tür im Rahmen der Jubiläumsfeier vorgetragen und ausgestellt werden.

Außerdem sind ehemalige Mitspieler aufgerufen sich zu melden, wenn sie Interesse haben zur Feier des Jubiläums bei einem szenischen Liederabend alte Naturtheaterlieder mitzusingen und eventuell kurze Szenen zu spielen.