Narrenzunft Rälle Zwiefalten - Trailer für die wilde Online-Fasnet

Der Clip der Narrenzunft Rälle aus Zwiefalten ist eigentlich eine große Ankündigung. Denn am Samstag, 13. Februar, kommt die Fasnet in einem mehrstündigen Programm in die närrisch dekorierten Wohnzimmer Zweifaltens.

Zwar gibt es für den Videowettbewerb von Schwäbische.de nur den Trailer zu sehen – der ist jedoch schon unterhaltsam genug.

Gefällt dir dieses Video? Dann stimme jetzt ab!

Über 30 Zünfte und Fasnet-Gruppen nehmen am Videowettbewerb von Schwäbische.de teil. Der Verein, der am Aschermittwoch die meisten Stimmen für sein Video gesammelt hat bekommt 1000 Euro und eine ganze Seite zur freien Gestaltung in der Schwäbischen Zeitung.