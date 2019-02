Narren spenden über 2000 Euro

Zusammen mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann haben Narren aus der Region die Fasnetszeit eingeläutet. Beim Närrischen Staatsempfang der Landesregierung gaben sich neben dem Zwiefalter Rälle und dem Unlinger Stachajoggl 200 weitere Narren aus sieben Narrenvereinigungen die Ehre. Angeführt wurde die Narrenschar von der Zwiefalter Lumpenkapelle „Sauhaufen“.

Wenn der Ministerpräsident Kretschmann zum traditionellen närrischen Staatsempfang in die Landesregierung einlädt, dann lassen sich die Narren nicht zweimal bitten. Neben der Vereinigung Freier Oberschwäbischer Narrenzünfte, der auch die Zwiefalter, Ehestetter, Hayinger und Unlinger angehören, waren am Mittwoch Vertreter des Närrischen Freundschaftsrings Neckar-Gäu, der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee, der Narrenfreunde Heuberg, des Alemannischen Narrenrings, des Narrenfreundschaftsrings Zollern-Alb und des Verbands Alb-Bodensee Oberschwäbische Narrenvereine ins Neue Schloss in Stuttgart eingeladen.

Nach dem Ausrufen der Fasnet überreichten die Narrenverbände ihre Spende in Höhe von 2222,22 Euro für den Förderverein des schwäbischen Dialekts, stürmten das Schloss und feierten mit Kretschmann und seiner Frau Gerlinde.