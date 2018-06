Nahe an der Schöpfung

Am Anfang stand ein Gedankenaustausch zwischen Pfarrer Roland Albeck und Gastronom Daniel Tress. Dieser sprach an, dass er aus beruflichen Gründen nur selten in die Kirche gehen könne. Pfarrer Albeck nahm den Ball auf und erklärte: „Dann kommen wir einfach zu Ihnen!“ Das war vor sechs oder sieben Jahren. Seitdem wird immer am letzten Sonntag im Juni in Wimsen ein Gottesdienst im Grünen gefeiert.

Am 24. Juni, Johannestag, dem vielfach größten und wichtigsten Fest im Jahreskreislauf, kamen etwa 150 Besucher zum Gottesdienst nach Wimsen. An dieser historischen Stätte, eingebettet zwischen Felsen, die Zwiefalter Ach und gesäumt von grünen Wiesen und Wäldern wurde ein wundersamer Rahmen geboten für einen Gottesdienst im Freien.

„Lobet den Herren, den mächtigen König der Ehren“ stimmten die Besucher, begleitet vom Musikverein Erisdorf unter der Leitung von Helmut Koller an. Pfarrer Roland Albeck von der evangelischen Kirche Zwiefalten begrüßte die Besucher und erinnerte an den Johannestag, 24. Juni, im Gedenken an Johannes den Täufer, der genau sechs Monate vor Jesus geboren wurde. An diesem Tag, an dem die Sonne am längsten im Jahr scheint, gibt es oft leichte und frohe Begegnungen, wenn liebe Freunde in Selbstlosigkeit und Hingabe an den großen geistlichen Führer Johannes den Täufer gedenken.

Pfarrer Albeck dankte für die Schönheiten der Schöpfung. Passend zum schönen Flecken in Wimsen sangen die Teilnehmer „Geh aus, mein Herz, und suche Freud“. Pfarrer Albeck bat um eine gute Ernte und den Schutz vor Unwettern. „Nun danket all und bringet Ehr“ hieß es zum Schluss. „Geht mit Gottes Wort in diesen Tag“ wünschte Pfarrer Albeck bevor er den Segen erteilte. Der Erisdorfer Musikverein spielte anschließend zu einem Platzkonzert auf und erfreute die Besucher, Wanderer und Gäste mit frohen und zünftigen Musikstücken.