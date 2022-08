Nächtliche Fledermauspirsch in Zwiefalten

Eine nächtliche Fledermauspirsch mit einem Alb Guide zur Beobachtung der Tiere gibt es am 19. und 20. August in Zwiefalten. Treffpunkt ist jeweils um 20 Uhr am Peterstor in Zwiefalten. In Zwiefalten gibt es gute Jagdgebiete für Fledermäuse, die in der Dunkelheit aktiv sind. Zum Belauschen der Ultraschall-Jagdrufe der Fledermäuse werden Bat-Detektore eingesetzt; dieses Fledermaus-Suchgerät macht die für das menschliche Ohr nicht wahrnehmbaren Ortungsrufe hörbar. Bei der Führung wird Fledermäusen bei der Jagd zugesehen, wird beobachtet, wie und wo die Tiere leben, was sie fressen. Mitzubringen zur Führung sind wetterangepasste warme Kleidung, ein Vesper und Getränk. Anmeldungen sind erforderlich bei Maria Tittor, E-Mail Hausaachtalblick@gmx.de, Telefon 0172/6374863. Die Teilnahme für Erwachsene und Kinder (nur in Begleitung von Erwachsenen) kostet acht Euro.