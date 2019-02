Nackte Frauenleiche im Garten entdeckt

Verbrechen? Unglück? Gesundheitliche Probleme? Die Polizei ermittelt seit Samstag wegen eines Leichenfundes in Zwiefalten. Gegen 8 Uhr war der Polizei der Fund einer unbekleideten, toten Frau in einem Garten neben einer Tankstelle in Mitten des Orts gemeldet worden. Eine Streife der Münsinger Polizei war als erste am Fundort in der Sägmühlstraße. Die unbekleidete Frau lag neben einer Gartenhütte im hinteren Teil des Geländes, allerdings von der Straße sowie vom Gehweg und den umliegenden Häusern einsehbar.

Kurze Zeit später war auch die Feuerwehr aus Zwiefalten vor Ort, um den Fundort abzusperren. Zudem haben die Spezialisten der Polizei begonnen Spuren zu sichern. Gegen 10.45 Uhr traf der kriminalpolizeiliche Dauerdienst ein, der die Ermittlungen in Zwiefalten übernommen hat.

Bis zum Samstagmittag waren die Hintergründe für den Fund der toten Person noch unklar. Wie ein Polizeisprecher bestätigt, waren keine äußerlichen Hinweise auf Fremdeinwirken oder eine Gewalttat zu erkennen. Die Kleider der Toten Person sind im angrenzenden Schuppen gefunden worden, wie es von Anliegern heißt.

Ob ein Unglück, gesundheitliche Probleme oder auch eine Straftat zum Tod der Person geführt haben, dazu konnte die Polizei zu diesem Zeitpunkt noch keine Angaben machen. Erst aus den Ergebnissen der Spurensicherung, der Ermittlungen im Umfeld, der Befragung der Anwohner sowie der ärztlichen Untersuchung könnte sich ein Gesamtbild ergeben, aus dem Rückschlüsse auf die Hintergründe möglich sind.