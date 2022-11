Nachholtermin „Unsere Stadt in 100 Jahren“

Die erste Aufführung des Chors Hay-Fidelity mit „Unsere Stadt in 100 Jahren“ fand bei sonnigem Herbstwetter am 9. Oktober statt. Die zweite Aufführung musste dann abgesagt werden. Dafür gibt es nun laut Mitteilung des Chors einen Ersatztermin. Der zweite musikalische Stadtrundgang wurde auf Sonntag, 20. November, gelegt. Start ist um 13.30 Uhr vor der Digelfeldschule in Hayingen. Dabei geht das Publikum mit dem Chor mit durch die Stadt. Besucher können sich auf eine Geschichte umrahmt mit Erzählerin, Chorgesang und dem Bläserquartett der Stadtkapelle Hayingen freuen. An verschiedenen Orten in Hayingen wird der Chor selbstkomponierte Lieder seines Dirigenten Manfred Zmeck singen. An jeder Station sind begrenzt Sitzplätze vorhanden. Als letzte Station ist die St.-Vitus Kirche in Hayingen Schauplatz.

Getextet wurde das Stück von Lucia Reichard und für die szenische Einrichtung ist der gebürtige Hayinger Franz Xaver Ott vom Lindenhof Melchingen verantwortlich. Der Eintritt ist frei!