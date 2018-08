„Das freut mich riesig. Diese Resonanz heute Nachmittag haut mich richtig um“, stellte Günther Weber bei seiner Begrüßung am Samstagnachmittag fest. Tische und Stühle auf dem ganzen Areal unter der und um die Loretto-Linde reichten kaum aus, um allen Interessierten einen Platz zu bieten. Mit autobiografischen Texten, die der Loretto-Bäcker wohl in der Winterpause aufs Papier gebracht hatte, begannen die interessanten und durchweg lebensnahen Beobachtungen. Musikalisch begleitet wurde Weber von Michael Stoll.

In der ersten Erzählung hatte der kleine Günther den Arm gebrochen. Der Weg ins Krankenhaus war weit, das Kerlchen wollte an jedem Schaufenster Buchstaben und Zahlen entziffern und Mutter sollte eigentlich im Laden sein. Vater muss jedoch in der Backstube arbeiten. „Dann nehmen wir ein Taxi“, entschied Mama, „die drei Mark spare ich woanders wieder ein.“ Der Aufenthalt im Krankenhaus und die große Schere für die Gipsentfernung waren weniger dramatisch als die Heimkehr. Denn Mama entschied sich für das Wagnis, per Anhalter zu fahren. Ein riesiger, blauer Laster hielt, der Fahrer mit schwäbischem Dialekt „klang solide“, und Mama fühlte sich wie die Königin einer Landstraße. Aber merken und sehen sollte dies mit dem Autostopp möglichst keiner. Deshalb stieg man weit genug entfernt vor dem eigentlichen Ziel aus und Mama raunte dem kleinen Günther zu: „Das bleibt aber unter uns!“

Auch die Begegnung mit Herrn Haug, seinem ersten Lehrer, hager, knorrig und mit Hakennase, war für Günther beeindruckend. Hatte sich der Schüler doch so angestrengt und die Hühner von der Oma und das Auto mit Onkel Eugen auf seine Tafel gezeichnet. Und der Lehrer? „Du hättest doch Wellenlinien und Striche malen sollen.“

Die nächsten Geschichten führten die Zuhörer auf Webers Reisen nach Äthiopien in den 80er-Jahren. Pass, Geld und Ausweise hatte man ihm im Bus aus dem geöffneten Brustbeutel gestohlen. Doch auf fast wundersame Weise erhielt er alles bis auf ein paar Münzen in einer geheimnisvollen Rohrpost zurück.

Berührend und nachdenklich seine persönlichen Tagebuchnotizen über den Verlauf ungeplanter Tage in Ostafrika, wenn man mit älteren Menschen, die kurz vor dem Sterben sind, in Kontakt kommt und diese fragen: „Weinen Menschen in Deutschland auch?“

Der zweite Teil seiner Lesungen war durch frei erfundene Geschichten geprägt. Wie etwa von den drei Männern, die auf Klappstühlen mit ihren Instrumenten auf der Bühne des Münchener Residenztheaters sitzen, obwohl die Zuschauer eigentlich Goethes „Faust“ erwarten. Die Drei finden sich zwar im Tango, organisieren einen Zaubertrick der Putzfrau, dennoch wird das Publikum unruhig, bis einer der Musiker von der Bühne ruft. „Ist nicht zufällig ein Raubtierbändiger im Publikum?“

Dazu passte die Geschichte von einem Seifenverkäufer, der auch mit all seinen Tricks die Nonnen im Kloster Inzigkofen nicht ein zweites Mal überlisten konnte, ihm eine große Menge Seifen abzukaufen.

Auch nachdenkenswerte Szenen schilderte Weber; alltägliche Ereignisse, wie das des sensiblen Kerlchens, der sich als Gärtner bewerben will, sich seinen Empfehlungssatz 100 mal vorsagt und plötzlich total unvermittelt vor dem Gärtner steht und keinen Ton mehr herausbringt.

Diese Lesung garnierte Michael Stoll mit Gitarre oder Kontrabass, mit Querflöte oder einer selten gesehenen Kontrabassflöte mit eigenen Melodien. Trillerreich auf der Flöte, gezupft oder gestrichen am Kontrabass, die instrumentalen Zutaten des vielseitig agierenden Musikers passten zu den Geschichten, mit denen Günther Weber seinen Nachmittag als Sommerprogramm gestaltete.

Die eingegangenen Spenden sollen der Stadtbücherei Riedlingen zufließen, wobei Marion Kiefer sich ein Projekt ausdenken könne, um Kinder zum Lesen anzuhalten und so bei ihnen die Lust am Lesen zu fördern.