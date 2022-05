Nach zweijähriger Pause startet das Pfronstetter Pfingstfest wieder

Nach zweijähriger Pause startet das traditionelle Pfingstfest auf dem Sportgelände in Pfronstetten mit voller Kraft. Der TSV Pfronstetten ist froh darüber, dass die bisherigen Helfer wieder zur Verfügung stehen. Alle geplanten Programmpunkte können umgesetzt werden. Dazu gibt es neu und erstmals einen Kunst und Regionalmarkt.

Der Start zum Pfingstfest erfolgt am Samstag, 4. Juni, 16 Uhr mit einem Elfmeterturnier. Insgesamt rund 40 Teams sind angemeldet, und es ist möglich, ein Frauen-Turnier und ein Turnier für Männer-Teams (gemischt) aufzuteilen. Am Abend sorgt ab 20.30 Uhr DJ Maro für die Musik, sodass ein fließender Übergang vom Elfmeter-Turnier in die Partynacht erfolgt.

Am Sonntag, 5. Juni, beginnt um 10 Uhr das Frauen-Fußballturnier: Acht Mannschaften (Vereins- und Freizeitmannschaften) werden das Turnier als Saisonabschluss nutzen; viele Mannschaften sind mit Fantasienamen gemeldet, sodass einige Überraschungen zu erwarten sind.

Die Neuheit, der erste Kunst- und Regionalmarkt, ist von 11 bis 17 Uhr neben dem Festzelt. 25 Aussteller sind angemeldet. Damit gibt es vielfältiges Angebot mit regionalen Produkten direkt vom Erzeuger sowie Kreatives für Haus und Garten, dazu viele Geschenkideen.

Ab 11 Uhr spielen die Albdorfmusikanten Pfronstetten zum Frühschoppen, die Musikkapelle Kettenacker übernimmt die musikalische Unterhaltung um 14 Uhr. Ab 19 Uhr ist Einlass für die Dirndl- und Lederhosenparty mit der Gruppe „Dirndl-Knacker“. Musik gibt es ab 20.30 Uhr, der Eintritt kostet vor 21 Uhr 8 Euro und ab 21Uhr 10 Euro. Die Gäste dürfen auch ohne Trachtenkleidung kommen

Am Sonntag, 6. Juni, zelebriert Diakon Dr. Radu Thuma den Festgottesdienst, der Kirchenchor Pfronstetten begleitet die Heilige Messe. Ab 11 Uhr spielt die Musikkapelle Wilsingen zum Frühschoppen, ab 15 Uhr gibt es musikalische Unterhaltung von den Oberstetter Dorfmusikanten.

Ab 11.30 Uhr ist ein E-Jugend-Fußballturnier mit sechs Mannschaften und ein F-Jugend-Turnier mit acht Mannschaften. Am Nachmittag findet ein Einlagespiel der C-Jugend mit der Spielgemeinschaft Pfronstetten/Hayingen/Zwiefalten gegen die Spielgemeinschaft Alb-Lauchert statt.