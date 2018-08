Nach sieben Jahren gehen Seifenkisten wieder an den Start

Nach sieben Jahren gibt es wieder einen Seifenkistenrennen in Zwiefalten. Diese Veranstaltungen waren in den 50er und 60er der „Renner“ bei der Kolpingsfamilie. 1953 fand das erste, 1972 fand das 9. und für lange Zeit letzte Rennen statt. Die abenteuerlichsten Kisten wurden damals ins Rennen geschickt. Teilweise bis zu drei Fahrern hatte ein Fahrzeug aus einem „Rennstall“. Am Sonntag, 2. September, ist es wieder soweit. Start ist um 11 Uhr auf der Straße Sonderbuch - Kreisstraße - Klinge.

2011 ließ man die Tradition wieder aufleben. Eine Strecke zu finden war allerdings vor 50 Jahren etwas einfacher. Heute braucht man entsprechende Genehmigungen. In Sonderbuch wurde man 2011 fündig und nutzt die Strecke nach 2013 auch diesmal wieder, da eine Vollsperrung hier unproblematisch ist. Die Umleitung kann über Loretto erfolgen. Geboten werden: Verschiedene Fahrzeug- und Altersklassen, Zeitermittlung in mehreren Durchgängen, moderne Messtechnik, Strecke von Dekra zugelassen, Fahrzeugschau, Bewirtung entlang der Strecke, Moderation, interessante Preise (Siegerehrung etwa um 17 Uhr)

Eine Arbeitsgruppe wurde gebildet, um die vielfältigen Aufgaben wie Genehmigung, Streckenschutz, Meßtechnik, Reglements, Kontrollen, Bewirtung zu organisieren. Das Wetter wird gut, so ist es jedenfalls bestellt und so kann die Erfolgsserie des Kolping-Seifenkistenrennens fortgesetzt werden. Und genauso wie damals sind die Kolpingler Feuer und Flamme und würden sich am liebsten selbst reinsetzen und runterdüsen.

Und genauso wie damals wird vor dem Rennen eine peinlichst genaue Abnahme der angemeldeten Kisten durchgeführt. Die Abnahme ist bereits am Samstag. Bis dahin werden die abenteuerlichsten Kisten gebaut und die Fahrer sind Feuer und Flamme; und die Väter auch. Gestartet wird in den Klassen Biberle (8-12 Jahre), die Halbstarken (13-17 Jahre) und Kindsköpfe (ab 18 Jahre)