Mutmaßliche Einbrecher in Untersuchungshaft

Die beiden 29 und 41 Jahre alten Männer, die im Verdacht stehen, am Sonntagabend in einen Einkaufsmarkt in Zwiefalten eingebrochen zu sein, befinden sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft. Das teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Wie bereits berichtet, waren die Beschuldigten im Rahmen der nach dem Einbruch eingeleiteten Fahndung von der Polizei vorläufig festgenommen worden. Sie wurden am Montagnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Tübingen beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der 41-Jährige war von der Besatzung eines Polizeihubschraubers in einem Waldgebiet in Richtung Gauingen aufgespürt worden. Der 29-Jährige wurde nach einem Zeugenhinweis als Fahrer eines Kleinwagens von der Polizei in Engstingen gestoppt. Der Fluchtwagen wurde sichergestellt. Die Polizei vermutet, dass sich die Tatverdächtigen über das Dach Zutritt zum Inneren des Supermarkt-Gebäudes verschaffen wollten und dabei den Alarm auslösten. Ersten Erkenntnissen nach sind die beiden Männer ohne Beute geflüchtet.