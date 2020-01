Musikkappelle Zwiefalten lädt zum Neujahrskonzert ein

Am 5. Januar um 20 Uhr wird die Musikkapelle Zwiefalten ihr Neujahrskonzert in der Rentalhalle in Zwiefalten präsentieren. Das abwechslungsreiche und unterhaltsame Programm gestalten die erste Vorsitzende des Vereins, Manuela Schultes, Dirigent Alexander Ott sowie die zahlreichen Musikerinnen und Musiker. Den Auftakt des Abends macht das Bläserteam mit zwei Arrangements von John Higgins und Michael Story. Anschließend lassen die Bläser gemeinsam mit der Jugendkapelle den Titel „Sweet but psycho“ erklingen. Rockig geht es weiter mit „Smoke on the water“ – einen Song, den ausschließlich die Jugendkapelle neben zwei weiteren Kompositionen spielen wird. Die Musikkapelle Zwiefalten folgt mit „How to train your dragon“ und bringt noch zehn weitere populäre Songs auf die Bühne.