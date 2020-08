Musikkapelle spielt erstmals wieder vor Publikum

Bier, Blasmusik, Begeisterung: Bei einem Platzkonzert erlebten Musiker und Zuhörer in Zwiefalten, was in diesem Jahr eine Seltenheit ist. Zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie spielte die Musikkapelle Zwiefalten wieder vor Publikum, entsprechend euphorisch war die Stimmung im Bierhimmel, dem Biergarten der Zwiefalter Klosterbräu. Musikalisch reichte die Vielfalt von Polkas bis hin zu den Beatles.

„Wir freuen uns, trotz dieser wirklich schwierigen Zeit hier spielen zu dürfen“, verkündete Vorsitzende Manuela Schultes, nachdem die Kapelle mit dem Böhmischen Musikantengruß eröffnet hatte. Bestätigt wurde sie von den strahlenden Gesichtern der rund 40 Musiker, die angesichts bestem Wetter und einem zurückgewonnenen Stück Normalität gelöst wirkten. Dennoch habe auch hier die Sicherheit Priorität, so Schultes.

Von der einen Seite der Aach, die den Biergarten durchtrennt, erklärte sie den Zuschauern auf der anderen Seite, welche Hygiene-Maßnahmen beim Musizieren eingehalten werden. Neben den üblichen Vorkehrungen wie ausreichendem Abstand untereinander waren dies beispielsweise selbst mitgebrachte Schalen für Kondenswasser aus den Instrumenten oder einzeln statt gemeinsam genutzte Notenständer. Auch von den Zuschauern auf derselben Flussseite war die Kapelle durch ein Band und entsprechend Abstand getrennt.

Zumindest musikalisch gesehen waren aber alle eng beisammen, denn die Zuhörer lauschten bei Medleys wie „Santiano“, „The Best of Beatles“ oder „Greatest Hits from Grease“ ebenso motiviert wie sie bei Klassikern wie „Abel Tasman“ oder dem „Egerländer Zauber“ mitklatschten. Ein besonderes Highlight stellte auch „My Way“ in einer Bearbeitung von Karl-Heinz Bell dar, denn Edgar Sandner erhaschte dabei als Solist an der Trompete so manchen Zwischenapplaus. Die Kulisse aus Aach, Münster und dem immer wieder unterbrechenden Geläute der Kirchturmglocken rundete die Atmosphäre ab.

„Mir hat es wirklich Spaß gemacht“, resümierte Dirigent Alexander Ott im Anschluss an das Platzkonzert. Wieder vor Zuschauern zu spielen, sei ein tolles Gefühl und ein schöner Abschluss vor der Sommerpause der Musikkapelle. Für ihn persönlich war es jedoch nicht das erste Mal, denn bereits eine Woche zuvor hatte er die Jugendkapelle vor den Balkonen des Seniorenheims dirigiert. Ebenso wie Schultes hoffe auch er, in diesem Jahr nicht zum letzten Mal vor Publikum gespielt zu haben.