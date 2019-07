Musikevent zum 20-Jährigen

Die „Integrative Kulturinitiative“ des ZfP Südwürttemberg lud zu „Rock im Park“ ein. Im Dekanatsgarten, unter alten Bäumen, erfrischend an der Aach, trafen sich Musikliebhaber, um den rockigen Klängen zu lauschen. Zuerst spielte „Project“. Mit eigen komponierten Stücken und eigenen poetischen Texten auf Deutsch und Englisch unterhielten sie die Besucher. Richtig rockig wurde es mit „Patchwork on Fire“. Von den „Beatles“ bis zu „Manfred Mann’s Earth Band“ war alles dabei. Die Bandmitglieder der jeweiligen Gruppen bestehen aus Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des ZfPs. Dazu gab es kostenlos Eis. Das Rock-Event an diesem lauen Sommerabend, im schönen Dekanatsgarten, hätte allerdings zum 20-jährigen Jubiläum noch einige Besucher mehr verdient.