Musik von Jacques Brel erklingt unter der Loretto-Linde

Unter der Loretto-Linde in Zwiefalten geht am Samstag, 27. August, um 15 Uhr das kleine Sommer-Kulturprogramm in die nächste Runde. Dann gibt es mit „Ich will Musik, will Spiel und Tanz“ ein Jacques Brel-Programm von und mit Chrysi Taoussanis, Heiner Kondschak und Wolfram Karrer. Lieder, die noch über Jahrzehnte hinweg in ihrer Intensität berühren und mitreißen, wie etwa „Amsterdam“ oder „Geh nicht fort von mir“, zeichnen das unvergessene Werk des belgischen Chansonsängers Jacques Brel aus, heißt es in einer Ankündigung der Veranstalter. In ganz neuen, mehrstimmigen und mit unterschiedlichsten Instrumenten bergleiteten Arrangements bringt das Trio nun seine Chansons (auf deutsch) wieder auf die Bühne. Die Veranstaltung kann nur bei trockenem Wetter stattfinden. Der Eintritt kostet 16 Euro, Schüler, Studenten und Rentner zahlen 13 Euro.