Aufgrund der Regelungen der „Bundesnotbremse“ muss die Münsterschule Zwiefalten ihren Präsenzunterricht ab Montag einstellen. Der Landkreis Reutlingen hat am Samstag an drei Tagen in Folge den Schwellenwert von 165 bei der Sieben-Tages-Inzidenz überschritten. Damit ist an allen Schulen ab Montag nur noch Notbetreuung und Unterricht in den Abschlussklassen möglich. Die Einschränkungen gelten ebenso für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen.