Münsterchor singt für Bernhard Engst

Nach der Chorprobe gratulierte der neu heranwachsende Münsterchor, der sich gerade auf die Investitur des neuen Pfarrers vorbereitet, Bernhard Engst zum 80. Geburtstag mit einem Ständchen. Bernhard Engst ließ sich immer schon in die Pflicht nehmen und ist auch heute noch ständig in Bewegung, was wir alle bestätigen können. Man findet ihn täglich noch im Autohaus, und das nicht nur um zu schauen, nein er packt auch noch richtig mit an. Vielfältige gemeinnützige Aufgaben wie im Kirchengemeinderat, bei der Kolpingfamilie oder dem Aufbau vom Transport der Kindergartenkinder hatte er übernommen und trotzdem dem Münsterchor 30 Jahre lang die Treue als Tenorsänger gehalten. Der Vorsitzende Rupert Weber bedankte sich im Namen der Chorgemeinschaft recht herzlich beim Jubilar und wünschte ihm von Herzen ganz viel Glück, Zufriedenheit und vor allem Gesundheit, um noch viele gemeinsame Jahre mit dem Chor verbringen zu können. Sichtlich erfreut über die einfühlsamen Worte des Vorsitzenden lud Bernhard Engst die Singgruppe in die Radlerherberge zu einem leckerem Essen ein. Dort vergnügte sich die Sängerschar bei lustigen Liedern und heiteren Beiträgen bis in die späten Abendstunden.