Motorradunfall: Mit dem Hubschrauber in die Klinik

n (sz) - Mit dem Rettungshubschrauber musste ein gestürzter Motorradfahrer am Mittwochnachmittag in eine Klinik geflogen werden. Der 20-Jährige war kurz nach 16 Uhr mit seiner BMW auf der K 6745 von Pflummern herkommend in Richtung Mörsingen unterwegs. Nach einer Linkskurve kam der Biker auf einem ansteigenden Bereich aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab und stürzte von seiner Maschine. Der Fahrer rutschte zunächst ein Stück auf dem Grünstreifen, bis er auf der Fahrbahn zum Liegen kam. An der Maschine war ein Schaden in Höhe von zirka 500 Euro entstanden.