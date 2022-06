Motorradfahrerin bei Hayingen verunglückt

Eine 54-Jährige ist am Donnerstagvormittag auf der K6749 mit ihrer Yamaha zu Fall gekommen, ohne dass jemand anderes beteiligt war. Das teilt die Polizei mit. Die Frau war gegen 9.45 Uhr auf der Kreisstraße von Münzdorf in Fahrtrichtung Hayingen unterwegs, als sie in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam und stürzte. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Das Motorrad, an dem Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden.