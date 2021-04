Motorradfahrer stürzt in der Zwiefalter Steige

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hat sich am Sonntagnachmittag ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in der Zwiefalter Steige leicht verletzt. Der 22-Jährige war mit seiner Yamaha gegen 16.20 Uhr auf der B 312 in Richtung Gauingen unterwegs, als er in einer scharfen Linkskurve offenbar aufgrund eines Fahrfehlers zu Boden stürzte. Der Biker wurde anschließend vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Seine Maschine wurde von Zeugen versorgt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.