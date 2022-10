Motorradfahrer stürzt an der Zwiefalter Steige

Mit schweren Verletzungen musste ein verunglückter Motorradfahrer am Dienstagabend in eine Klinik eingeliefert werden. Das berichtet die Polizei.

Der 27-Jährige war kurz vor 18 Uhr mit einer Yamaha die Zwiefalter Steige von Gauingen herkommend bergabwärts gefahren. Ersten Erkenntnissen nach verlor der Biker im Auslauf einer Linkskurve aufgrund neuer Reifen und nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seine Maschine. Der Fahrer stürzte zu Boden und rutschte im Anschluss etwa 70 Meter über die Fahrbahn. Nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Verletzte mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. Ein bereits auf der B 312 gelandeter Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz. Während des Hubschraubereinsatzes musste die Steige kurzzeitig voll gesperrt werden. Der Schaden an der Yamaha beläuft sich auf circa 2000 Euro.