Motorradfahrer stirbt bei Unfall

Tödlich verunglückt ist ein 44-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der B 465 zwischen Bad Urach und Münsingen. Das berichtet die Polizei. Der Biker war gegen 16.40 Uhr mit seiner BMW auf der Bundesstraße von Bad Urach-Seeburg in Richtung Münsingen unterwegs. Dort durchfuhr er nach den Ermittlungen der Polizei ein Rechtskurve mit hoher Geschwindigkeit und tiefer Schräglage. Im Auslauf der Kurve erkannte er zu spät, dass ein vorausfahrender Citroen verkehrsbedingt langsam fahren musste. Der Motorradfahrer bremste so stark ab, dass sich seine BMW nach vorne überschlug und gegen das Heck des Citroen krachte. Dabei wurde der 44-Jährige so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Neben der Feuerwehr waren zwei Rettungswagen, ein Notarzt und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 20000 Euro geschätzt. Die Seeburger Steige musste bis 20.45 Uhr voll gesperrt werden.

Meist gelesen in der Umgebung Zwiefalten Krankenhaus-Psychiater befürchten Personalknappheit