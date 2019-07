Das Polizeirevier Münsingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsfall vom Sonntagvormittag, bei dem ein 51 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden ist. Der Biker fuhr gegen 11.15 Uhr mit seiner Yamaha auf der L 230 von Böttingen herkommend in Richtung Magolsheim. In einer langgezogenen Linkskurve, wenige hundert Meter vor dem Ortseingang, kam dem Mann seinen eigenen Angaben zufolge auf seiner Fahrspur ein grünes Auto entgegen. Um eine Kollision zu verhindern, wich der Motorradfahrer in den Seitenstreifen aus und kam dort zu Fall. Ohne anzuhalten, fuhr das Auto, bei dem es sich um einen SUV oder Pickup gehandelt haben könnte, weiter. Der Schwerverletzte musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro.