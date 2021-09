Motorradfahrer schwer gestürzt

Ein 59 Jahre alter Motorradfahrer ist am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr auf der K 6745 schwer gestürzt. Der Mann war mit seiner KTM von Pflummern herkommend in Richtung Mörsingen unterwegs und kam in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab. Anschließend kam er zu Fall und verletzte sich dabei schwer. Er musste nach einer Erstversorgung am Unfallort mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Sachschaden an seiner Maschine, die abgeschleppt wurde, wird auf zirka 1000 Euro geschätzt.