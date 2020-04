Motorradfahrer schwer gestürzt

Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer am Mittwochabend bei einem Sturz erlitten. Der 20-Jährige fuhr kurz nach 18 Uhr mit seiner Kawasaki auf der L 245 von Hayingen herkommend in Richtung Zwiefalten. In einer Linkskurve kam der Biker nach ersten Erkenntnissen der Polizei wegen erhöhter Geschwindigkeit in Verbindung mit einem Fahrfehler nach rechts von der Straße ab und prallte gegen die Leitplanke. Der Motorradfahrer zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste. Seine Kawasaki wurde von einem Abschleppunternehmen versorgt. Der Gesamtsachschaden an dem Motorrad und der Leitplanke wird auf etwa 2500 Euro geschätzt.