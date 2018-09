Motorradfahrer nach Kollision schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein 63 Jahre alter Motorradfahrer davon getragen, als er am Montagnachmittag zwischen Indelhausen und Hayingen mit einem abbiegenden Auto kollidiert ist.

Gegen 14.50 Uhr war der Biker von Indelhausen kommend auf der Kreisstraße unterwegs. Auf Höhe des Kreuzungsbereichs mit der Kreisstraße 6749 wollte er einen vorausfahrenden Seat Leon eines 26-Jährigen überholen. Dass der Autofahrer in diesem Moment nach links in Richtung der Burgruine Meisenburg abbiegen wollte, hatte der 63-Jährige wohl nicht bemerkt. Es kam zu einer Streifkollision, in dessen Verlauf der Yamaha-Fahrer stürzte.

Der Biker musste nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Sein Unfallgegner blieb unverletzt.

An den beiden Fahrzeugen, die nicht mehr fahrtüchtig waren, entstand ein Sachschaden von insgesamt fast 10000 Euro. Die Polizei Münsingen ermittelt.