Motorradfahrer kracht gegen Auto

Weil er kurz nicht aufgepasst hat, ist ein 36-Jähriger mit seiner Suzuki am Sonntag in Zwiefalten auf das Heck eines Opel gekracht. Der Motorradfahrer war laut Polizei gegen 18 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Riedlingen unterwegs. Zu spät erkannte er, dass ein vorausfahrender Opel an der Einmündung zur Brunnensteige verkehrsbedingt abbremsen und anhalten musste. Mit großer Wucht krachte er auf das Heck des Opels, wobei seine 34-jährige Sozia auf die Fahrbahn stürzte. Der 64-jährige Opel-Fahrer und seine 65 Jahre alte Beifahrerin blieben unverletzt. Ein Rettungswagen brachte die beiden Motorradfahrer zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 5000 Euro beziffert.