Motorradfahrer gestürzt

Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag auf der L245 bei Zwiefalten sucht das Polizeirevier Münsingen. Der bislang unbekannte Fahrer eines roten Sportmotorrads fuhr gegen 10.25 Uhr auf der Landesstraße von Hayingen in Richtung Zwiefalten. Dabei überholte er im Verlauf einer leichten und übersichtlichen Rechtskurve die vorausfahrende KTM einer 58-Jährigen. Diese wurde beim Wiedereinscheren der roten Maschine geschnitten, worauf sie auf die Gegenfahrspur geriet und mit der entgegenkommenden Triumph eines 46-Jährigen kollidierte. Beide stürzten daraufhin zu Boden und verletzten sich leicht. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 4500 Euro. Der Fahrer des roten Sportmotorrads war zwischenzeitlich in Richtung Zwiefalten weitergefahren. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den gesuchten Motorradfahrer oder seine Maschine geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07381/9364-0, zu melden.