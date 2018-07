Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Ein 21-jähriger Yamaha-Fahrer hat sich am Sonntagvormittag bei einem Sturz auf der Zwiefalter Steige schwere Verletzungen zugezogen und musste vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der junge Mann war gegen 11.40 Uhr auf der B312 in Richtung Gauingen unterwegs und kam in einer Linkskurve infolge eines Fahrfehlers zu Fall. Anschließend rutschte er von der Fahrbahn in den Grünstreifen. Am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden von zirka 2000 Euro.