Motorradfahrer übersehen

Bei einem Verkehrsunfall bei St. Johann ist am Samstag ein 29-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Wie die Polizei berichtet, war gegen 15.05 Uhr ein 46-jähriger Fahrer eines VW Tiguan mit Anhänger auf der Landesstraße 249 von St. Johann-Upfingen in Richtung St. Johann-Lonsingen unterwegs. Als er nach links in Richtung Grüngutannahmestelle abbiegen wollte, übersah er den entgegenkommenden 29-jährigen Fahrer einer Yamaha. Der Motorradfahrer unternahm eine Vollbremsung, stürzte und kollidierte mit dem VW Tiguan.

Der 29-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Am Motorrad und am Anhänger des Autos ist nach bisherigem Stand ein Gesamtschaden von 2000 Euro entstanden, so die Polizei.