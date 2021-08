Motorradfahrer schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen ist am Freitagnachmittag ein Motorradfahrer nach einem Unfall in eine Klinik eingeliefert worden. Er hatte einem entgegenkommenden Bus ausweichen müssen. Wegen des Unfallhergangs werden Zeugen gesucht.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei befuhren zwei Motorradfahrer gegen 15.55 Uhr hintereinander die L 245 von Hayingen kommend in Richtung Zwiefalten. Auf Höhe von Gossenzugen kam ihnen in einer Linkskurve ein Omnibus entgegen, der vermutlich teilweise auf die Gegenfahrbahn geriet. Aus diesem Grund musste der 52-jährige Motorradfahrer aus dem Kreis Neu-Ulm nach rechts ausweichen, geriet auf den unbefestigten Seitenstreifen und stürzte. Hierbei erlitt er so schwere Verletzungen, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Der Omnibus, der in Richtung Hayingen unterwegs war, fuhr ohne anzuhalten weiter. Am Motorrad entstand ein Schaden von rund 5000 Euro. Das Polizeirevier Münsingen, Telefon 07381/93640, hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise geben können.