Mit schwäbischem und französischem Flair

Die Weihnachtsbeleuchtung ist an den Zwiefalter Häusern angebracht, eine starke Gruppe von Freunden der Partnerschaft ist unterwegs nach La Tessoualle und wird dort einen Weihnachtsbaum aufstellen. Auf der Rückfahrt werden frisch gebrochene Misteln und französischer Wein als wichtige Artikel zum Zwiefalter Adventsmarkt mitgebracht. Die Zeichen deuten ganz klar an: Der 24. Zwiefalter Adventsmarkt steht kurz bevor.

Die Gemeindeverwaltung hat die Marktbeschicker über die Regularien informiert – die Stand- und Zeitpläne ausgegeben. Die Aufträge für Strom, Beleuchtung und viele Detailaufgaben sind an zahlreiche Helfer verteilt. Die Bevölkerung ist über die Einschränkungen im Straßenverkehr informiert. In wenigen Tagen kann’s losgehen.

Am Samstag, 1. Dezember, ist traditioneller Adventsmarkt in Zwiefalten. Schon seit Wochen und Monaten haben viele gebastelt und gewerkelt, um die Marktstände zu füllen. In den letzten Tagen wurde noch gebacken, um die frischen Weihnachtsbredle zum Verkauf anbieten zu können. Gruppen von Männern und Frauen haben Kränze gebunden und Gestecke gefertigt.

Die kühlen Temperaturen in den letzten Tagen haben die vorweihnachtliche Stimmung etwas angefacht. Am Wochenende wurden die Weihnachtsbäume in den Forstkulturen geschlagen und stehen bereit für den großen Verkauf. Zur Attraktivität des Zwiefalter Marktes zählt insbesondere die Beteiligung des französischen Partnerschaftsvereins. Dies gibt eine ganz besondere Atmosphäre und auch Austern, Muscheln, Käse, Würste und Wein aus dem Nachbarland versprechen einen exklusiven Genuss.

Am Freitagnachmittag werden die ersten Markstände aufgebaut und am Samstag in der Frühe mit Waren gefüllt. Ab 11 Uhr wird verkauft, um14 Uhr folgt die offizielle Eröffnung durch Bürgermeister Matthias Henne zusammen mit den Jungmusikern der Musikkapelle Zwiefalten. Für die weihnachtliche musikalische Begleitung sorgen auch die Bläsergruppe Zwiefalten, die Musikapelle Hayingen und der Engelschor des Kreisgymnasiums Riedlingen. Die Adventsbesinnung um16.30 Uhr ist nicht im Chorraum des Münsters sondern im Kapitelsaal.

Bei der Vergabe der Verkaufsstände wurde versucht ein ausgewogenes Verhältnis von Bastel- und Dekorationswaren wie auch Essens- und Getränkeständen zu erreichen. Das bisherige Pfandsystem wird beibehalten, Spülmöglichkeiten sind organisiert. Wenn gegen 17 Uhr die Dämmerung anbricht, nähert sich die Bescherung für die Kinder. Der Nikolaus zieht ein und auf dem Platz vor dem Haupteingang zum Münster die Kinder beschenkt er die Kinder.

Um 21 Uhr endet der Adventsmarkt. In der Folge werden die Marktstände abgebaut und die Materialien abgefahren. Erst Stunden später wird Ruhe auf dem Marktplatz einkehren.

Schon bald wird dann das Thema des 25. Zwiefalter Advents auf dem Programm stehen. Für diesen Jubiläumsmarkt 2019 werden schon lange besondere Anziehungspunkte gesammelt und vorbereitet. Man darf gespannt sein, welche neuen Ideen zum Zug kommen und welche Veränderungen bevorstehen.

Fotos Heinz Thumm

Der 24. Zwiefalter Adventsmarkt steht kurz bevor und wird sicherlich wieder viele Besucher bringen

Mistelzweige, Adventskränze, handgefertigte Dekorations- und Bastelarbeiten und vieles mehr werden den Adventsmarkt attraktiv machen.