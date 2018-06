Mit Leader die ländliche Region stärken

Der Verein Leader Mittlere Alb kann sich über weitere EU-Mittel für die Entwicklung und Stärkung der ländlichen Räume in Höhe von 1,12 Millionen Euro freuen. Minister Peter Hauk, MdL, gab die EU-Mittelzuweisung für die 18 Leader-Regionen Baden-Württembergs im Rahmen der zweiten Tranche bekannt und überreichte die Fördermittelzusagen.

Der Grundstein für eine erfolgreiche Weiterentwicklung der Region Mittlere Alb wurde mit der erfolgreichen Bewerbung um das EU-Förderprogramm Leader und der Gründung des Vereins Leader Mittlere Alb bereits im März 2015 gelegt. Von der in zwei Tranchen aufgeteilten Förderperiode bis 2020 profitieren 20 Städte und Gemeinden aus vier Landkreisen. Mit 1,5 Millionen Euro konnten in der ersten Tranche seit 2015 bisher 21 innovative Projekte gefördert werden.

Zusammen mit Landrat Thomas Reumann zeigten sich die Vorstandsmitglieder erfreut über die Fördergelder: „In den vergangenen drei Jahren haben wir gemeinsam einen enormen Beitrag zur Weiterentwicklung unserer liebens- und lebenswerten Region geleistet. Mit der Unterstützung durch EU-Mittel können nun weitere innovative Projekte gefördert werden.“

Für die Förderperiode 2014-2020 stellt die Europäische Union für die 18 Leader-Regionen rund 50 Millionen Euro aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung ländlicher Räume zur Verfügung. Davon wurden den Regionen in einer ersten Tranche von 2015 bis 2018 insgesamt 30 Millionen Euro bereitgestellt. Im Frühjahr 2018 wurde die Zwischenbewertung der Leader-Aktionsgruppen vorgenommen. Auf dieser Grundlage wurden die restlichen 20 Millionen Euro EU-Mittel in Form einer Fördermittelzusage am 4. Juni übergeben. Mit Leader fließen EU-Fördermittel, Landesfördermittel und Eigenmittel der Projektträger in die Region, bisher sind es Gesamtinvestitionen von über 5 Millionen Euro.

Neue Anträge bis 22. Juni stellen

Alle Akteure der Leader-Region Mittlere Alb sind wieder aufgerufen, ihre Projektideen beim Regionalmanagement einzureichen. Bis 22. Juni läuft der siebte Förderaufruf und es können Projektanträge eingereicht werden, die zur Stärkung der ländlichen Region beitragen und die in eines der drei Handlungsfelder Lebenswerte Dörfer, Soziales und kulturelles Leben und Regionale Wirtschaft eingeordnet werden können. Für alle bis zum 22. Juni eingegangenen Projekte stehen 420 000 Euro EU-Mittel zur Verfügung. Interessierte können sich an die Regionalmanager Elisabeth Markwardt und Hannes Bartholl in der Geschäftsstelle in Münsingen wenden. Beide beraten über förderrechtliche und inhaltliche Fragen. Am 5. Juli wird der Beirat der Leader-Aktionsgruppe Mittlere Alb entscheiden, inwieweit die eingereichten Anträge die regionalen Entwicklungsziele des Regionalen Entwicklungskonzeptes (REK) unterstützen und eine Förderung erhalten. Weitere Informationen unter www.leader-alb.de.